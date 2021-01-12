رباح: تم استثمار 32 مليار درهم على مدى 15 سنة في برنامج تطهير السائل

جدة - عبدالحي حسين - أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه تم استثمار 32 مليار درهم على مدى 15 سنة في برنامج تطهير السائل.

وأوضح رباح، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “محطات معالجة المياه العادمة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن التطهير السائل بصفة عامة يعد من أهم المواضيع التي تحظى بعناية خاصة، مضيفا أن ” هذا البرنامج ليس جديدا حيث شهد استثمارات مهمة وصلت إلى 32 مليار درهم تقريبا في 15 سنة، وهو ما يعني تخصيص 2 مليار درهم سنويا ” لهذا الموضوع.

ولفت الوزير إلى أن هذا البرنامج كان في البداية يهم المدن قبل أن يتم اتخاذ قرار لتحويله إلى برنامج مندمج يشمل الحواضر والمراكز القروية، التي يصل عددها إلى نحو 1200 مركز قروي.

وكشف الوزير أن “70 مشروعا تمت دراستها”، مشيرا إلى أنه طرح في ما سبق مشكل الحكامة سيما الجهة التي سيوكل لها تدبير هذا المشروع، قبل أن يتم الاتفاق بإشراف وزارة الداخلية مع مؤسسة العمران والوكالات المعنية لإنجاز المشاريع خاصة على صعيد العالم القروي.

وسجل المسؤول الحكومي، أن تطهير السائل يعد من أصعب المشاريع لأنه يتعلق بعدد من الإشكالات المرتبطة بالحفر تحت الأرض خاصة في العالم القروي، وأيضا في ظل حالة التمدن التي تعرف توسعا، مبرزا أنه تم رصد 42 مليار درهم من الآن إلى غاية سنة 2040، مما يؤكد اهتمام المغرب بهذا الموضوع.