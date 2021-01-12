شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. قصات اللاعبين تثير غضب مصففي الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى مصففو الشعر في ألمانيا استيائهم من مشاركة اللاعبين في مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد قص شعرهم بأحدث الصيحات، وسألوا الاتحاد المحلي عن كيفية حدوث ذلك رغم الإغلاق المفروض في البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وأغلقت السلطات الألمانية صالونات الحلاقة منذ 16 ديسمبر الماضي، ضمن إجراءات حكومية صارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت رابطة مصففي الشعر الألمان في خطاب مفتوح إلى فريتس كيلر رئيس الاتحاد الألماني إن ما يفعله اللاعبون يشجع باقي المواطنين على الاستهانة بالبروتوكولات الصحية والمطالبة بنفس الخدمات المقدمة للاعبين.

ونقلت شبكة ئي.إس.بي.إن عن بيان للرابطة: "لاحظنا بدهشة واستغراب أن أغلبية لاعبي دوري الدرجة الأولى ينزلون الملعب بقصات شعر جديدة خلال المباريات الأخيرة من البطولة".

وأضاف: "يزداد الاستياء من اللاعبين المحترفين لأنهم بذلك يحثون العملاء على الاتصال والمطالبة بالعمل بعيدا عن القيود المفروضة وانتهاك قواعد فيروس كورونا بواسطة الزيارات المنزلية".

وقالت الرابطة إنها تثق في أن اللاعبين التقوا بمصففي شعر محترفين، وهو أمر غير عادل للمصففين الاخرين المجبرين على التوقف عن العمل ويعانون من التأثير الاقتصادي للجائحة.

وأضاف البيان: "ما فعله اللاعبون يضع المهنة تحت ضغط. العديد من مصففي الشعر يشعرون بالتهديد بشأن بقائهم".