شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يوجه بفتح المدارس والقطاعات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، حكومة بلاده إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على أن الأولوية ومنذ بداية الأزمة كانت دائما حماية صحة المواطن الأردني، لافتاً إلى ما يشهده الجانب الصحي من تحسن ملموس.

وأكد ضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، للحفاظ على التحسن في الوضع الوبائي، ولتسهيل عملية فتح مختلف القطاعات.