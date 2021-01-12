شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حرية التعبير تتعرض للهجوم ولست قلقا من محاولات عزلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بأن حرية التعبير تتعرض للهجوم، وإنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة على الرغم من أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مضى قدما في تشريع للضغط على مايك بنس نائب الرئيس من أجل تفعيل ذلك التعديل.

وقال ترامب الذي كان يتحدث عند قطاع من الجدار الحدودي الجنوبي، وهو رمز لسياسة الهجرة الصارمة التي انتهجها خلال فترة رئاسته، "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي"، ومحاولات عزلي في البرلمان ستؤدي إلى انقسامات خطيرة.

وأضاف ترامب: إدارة بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم، كما نحترم تقاليد أمريكا ونرفض أعمال الشغب.

وأردف قائلا: حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون، ولن نتسامح مع مقتحمي الكونغرس.