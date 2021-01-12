السودان يعلن تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن بدارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن بدارفور.

وأكد "حميدتي"، خلال لقائه وفدا أهليا من قبيلة الفور في الخرطوم الثلاثاء، استعداد الحكومة السودانية لتأمين ولايات دارفور عقب خروج بعثة يوناميد.



وانتهت ولاية قوات حفظ السلام في دارفور يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن قضت 13 عاما في الإقليم.

ومن المقرر وصول البعثة الأممية الجديدة يونيتامس إلى السودان لتولي مهمة دعم الانتقال والسلام في البلاد، بتفويض تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي تشكيل قوات لحفظ الأمن وحماية المدنيين إنفاذا لاتفاق سلام جوبا الذي نص على تكوين قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي، و6 آلاف من الحكومة ومثلها من الحركات المسلحة، لسد فراغ يوناميد.

وفي السياق، بحث حميدتي مع وفد قبيلة الفور، خلال اللقاء، عددا من القضايا في مقدمتها اتفاقية السلام وكيفية إلحاق كل من عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان وعبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال بعملية السلام.

وأكد رئيس وفد الفور، الدمنقاوي فضل سيسي على "ضرورة فرض هيبة الدولة واستكمال مسيرة السلام وتأمين معسكرات النازحين".

وأشار إلى أهمية تحرك أهل دارفور بجدية للجلوس مع عبدالواحد محمد نور وحثه على الانضمام لركب السلام.

ووجه سيسي رسالة لجميع المواطنين، داعيا لعدم الالتفات للرسائل السلبية التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تفتيت وحدة القوات النظامية والتأثير عليها.