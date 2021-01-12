"العصيان والتآمر".. لعنة اقتحام الكونجرس تطارد أنصار ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجّحت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء أن تشمل اتهامات بحق مشاركين في اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي، العصيان والتآمر.

وقال مدعي عام واشنطن مايكل شروين إنّه يتوقع رفع مئات الدعاوى الجنائية على خلفية اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.



وأكد مدعي عام واشنطن، أن وزارة العدل وجهت بالفعل تهمًا في 70 قضية بشأن اقتحام الكونجرس وتوقع أن يزيد هذا العدد إلى المئات، مشددا على أنه سيتم ملاحقة كل من تورط في أي جريمة خلال اقتحام الكونجرس من السرقة إلى القتل.

من جانبه أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن التحقيقات تشمل مقابلات مع شهود وفحص مقاطع فيديو سجلت وقائع اقتحام الكونجرس.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن بعض المتهمين في قضية اقتحام الكونجرس والذين اقتحموا مكتب رئيسة مجلس النواب تم التعرف عليهم بالفعل.



واقتحم أنصار ترامب الأربعاء الماضي، مبنى الكونجرس، اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام آخر بسرقة المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات بعد اقتحام المبنى.