بنس: انتقال السلطة سيكون سلسا ونعمل مع فريق بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، إن عملية انتقال السلطة جارية الآن ونعمل بنشاط مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي لحكام الولايات، أن فترة إدارة ترامب شارفت على نهايتها وانتقال السلطة سيكون سلسًا، في مؤشر جديد على رفض نائب ترامب إجراءات عزل الرئيس.

واتهم ترامب بنس بعدم الشجاعة لمشاركته في جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات التي يرفض الرئيس الأمريكي الاعتراف بها.

وكان ترامب قد دعا بنس حينها لإعادة النتائج إلى الولايات لكن الأخير رفض، وتعطلت الجلسة لاحقا بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس في مشهد زلزل الولايات المتحدة وأضر بصورتها دوليا.

ومنح الديمقراطيون ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل.

وستكون محاولة عزل ترامب هي الثانية قبل تسليمه السلطة في حدث غير مسبوق بالولايات المتحدة، بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني في أحداث أودت بحياة 5 أشخاص.

ويعتزم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون التصويت ربما غدا الأربعاء على توجيه اتهامات رسمية بسوء الإدارة، تعرف ببنود المساءلة، ما لم يقدم استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب مادة في الدستور.