اخبار العالم

وزير الدفاع الإيراني: نحذر الأمريكيين من أي خطأ في الحسابات ورد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء

0 نشر
0 تبليغ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحذر الولايات المتحدة "من أي خطأ في الحسابات"، مضيفا أن "رد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء".

ولفت إلى أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكدا استعداد طهران "للتصدي بقوة لأي تهديد".

وجاءت تصريحات حاتمي خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية.

وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أعلن أن طهران لن تشهد تغييرا أساسيا في العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وبشأن التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج، أردف روانجي: "يجب علينا أن نحافظ على حذرنا وجاهزيتنا اللازمة، وبالطبع فإن استنباطي الشخصي أنه لن يقع حادث في هذا المجال".

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا