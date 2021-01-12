وزير الدفاع الإيراني: نحذر الأمريكيين من أي خطأ في الحسابات ورد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحذر الولايات المتحدة "من أي خطأ في الحسابات"، مضيفا أن "رد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء".

ولفت إلى أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكدا استعداد طهران "للتصدي بقوة لأي تهديد".

وجاءت تصريحات حاتمي خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية.

وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أعلن أن طهران لن تشهد تغييرا أساسيا في العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وبشأن التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج، أردف روانجي: "يجب علينا أن نحافظ على حذرنا وجاهزيتنا اللازمة، وبالطبع فإن استنباطي الشخصي أنه لن يقع حادث في هذا المجال".