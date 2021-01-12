فرنسا تحث الكيان الصهيوني على التخلي عن خطط لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حثت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل على التخلي عن خطط لبناء أكثر من 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إن "فرنسا تدين إعلان السلطات الإسرائيلية عن بناء أكثر من 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية. وتحث فرنسا سلطات إسرائيل على التخلي عن هذه القرارات".

وأضاف أن باريس تناشد الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) "تجنب أي إجراءات أحادية تهدد قرار التعايش بين الدولتين المبني على القانون الدولي والمعايير المتفق عليها".

وفي وقت سابق، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذنا على بناء أكثر من 800 وحدة سكنية في مستوطنات تقع في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية من أبرز مصادر إزعاج في العلاقات بين إسرائيل والمجتمع الدولي، إلى جانب كون هذه النشاطات من العوائق الرئيسة في طريق البحث عن سبل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يرون فيها دليلا على عزم إسرائيل تثبيت وجودها في الأراضي المحتلة.