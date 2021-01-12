عمان تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بدءاً من 17 يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



واطلعت اللجنة على التقارير الواردة من الجهات المختصة بمتابعة إجراءات الحجر الصحي والتي أفادت بعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بتلك الإجراءات ومن بينها عدم لبس سوار التعقب أو محاولة التخلص منه وكذلك عدم إجراء الفحص المطلوب بعد مضي مدة الحجر وإعادة السوار إلى الجهة المختصة، وحرصا من اللجنة على صحة الجميع فقد قررت فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات.

وأكدت اللجنة على ضرورة استمرار الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، سواءً في أماكن السُكنى أم العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها، خصوصًا في ضوء الانتشار الواسع والخطير لهذا المرض بمختلف سلالاته في عددٍ من دول العالم وما يصاحبه من إجراءات منع الحركة وإغلاق العديد من الأنشطة لفترات طويلة.