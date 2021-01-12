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الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حماية اللاجئين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البرتغال وسلوفينيا خلال رئاستهما للاتحاد الأوروبي لعام 2021 ومفاوضاتهما بشأن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء لإظهار القيادة من أجل توفير حماية أفضل للاجئين في أوروبا وخارجها.

 

 

واقترحت المفوضية، في بيان صادر عنها اليوم، على رئاسة الاتحاد الأوروبي لعام 2021 اتخاذ تدابير واضحة ومستندة على المبادئ ومتجذرة في التضامن من أجل نظام لجوء قابل للتطبيق وقائم على الحقوق ومستدام في الاتحاد الأوروبي.

 

وشددت على أهمية تنشيط الدعم السياسي والمالي للبلدان والمناطق التي يعيش فيها معظم النازحين قسراً، والحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة غير النظامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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