شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم إلى الخالد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

بعد 28 يوماً فقط من تشكيلها، قدم وزراء الحكومة الكويتية استقالتهم، أمس الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تمهيداً لرفعها إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، وذلك بعد وصول السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طريق مسدود، بعد تقديم النواب بدر الداهوم، وثامر السويطي، وخالد العتيبي، استجواباً إلى الخالد، حظي بتأييد الأغلبية النيابية.

وكان الخالد قد استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء، حيث رفع له استقالة أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

إلى ذلك، أصدر 16 نائباً بياناً أكدوا فيه أن المسؤولية النيابية في هذا المنعطف المفصلي في تاريخنا السياسي، تستوجب علينا تحمل الواجب الوطني في ترجمة تطلعات شعبنا الكريم وآماله، وتجديد الثقة في بيت الأمة، الأمر الذي يضحى معه لزاماً علينا جميعاً وضع خارطة طريق واقعية لعمل مجلس الأمة، بعد فقدان الأمل في الحكومة السابقة، بتقديم برنامج عملها طبقاً للمادة «98» من الدستور. وأضافوا: «وعليه نضع أولوياتنا من الاستحقاقات التشريعية والرقابية كبرنامج عمل محدد، في إطار جدول زمني معلن تحت مجهر الرقابة الشعبية، باعتباره ملزماً للحكومة القادمة، ولن نتردد في تفعيل المساءلة السياسية إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل هذا المسار على كافة أصعدة العمل البرلماني، في اللجان المختصة أو الجلسات العامة أو عند تحديد الجلسات الخاصة». وأوضحوا: «إننا إذ نستهل هذا البرنامج البرلماني فقد أعددنا مجموعة من التشريعات ذات الأولوية القصوى، في حفظ كرامة المواطن الكويتي وحقوقه السياسية والدستورية والتي تتمثل في تعديل النظام الانتخابي، القوانين المرتبطة بالحريات، تكويت الوظائف العامة، المصالحة الوطنية، منع تعارض المصالح، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة». وتابعوا: «نؤكد صون وحماية المال العام وترجمة خطاب الأمير، بأنه لا حماية لفاسد أياً كانت مكانته أو صفته، كما نؤكد وجود استحقاقات يتعين على الحكومة القادمة ترجمتها على أرض الواقع؛ ملفات الفساد التي أضاعت على الدولة أموالاً طائلة وأفقدت هيبة القانون، بما يتعين معه أن تكون الحكومة القادمة متسمة بالجدية والشفافية عند التعامل مع الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها الصندوق الماليزي، وصندوق الجيش، وعقود التسليح، ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من الملفات العالقة.. إن الملفات التشريعية والرقابية سالفة البيان هي الأرضية المشتركة التي من خلالها يتم تحديد شكل العلاقة مع الحكومة القادمة».