«النواب» المصري ينتخب حنفي جبالي رئيساً



القاهرة: ”الخليج 365”

انتخب أعضاء مجلس النواب المصري المستشار حنفي علي جبالي، رئيساً للمجلس، وذلك خلال جلسة الانعقاد الأولى، أمس الثلاثاء، إيذاناً ببدء مهامه البرلمانية، لمدة 5 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة الصحفية فريدة الشوباشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سناً، وفاطمة سليم، وأبانوب عزت، أصغر الاعضاء.

وبدأت الجلسة بأداء الأعضاء، البالغ عددهم 592 عضواً اليمين الدستورية نداء بالاسم، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستدعت هذه الاجراءات الاحترازية، تقسيم أعضاء المجلس إلى مجموعتين، خلال أعمال أداء اليمين الدستورية. وضمت المجموعة الأولى الأعضاء المنتخبين على المقاعد الفردية، الذين تواجدوا في القاعة الرئيسية لمجلس النواب منذ الصباح، حيث أدى كل منهم اليمين الدستورية، وبعد انتهائهم غادروا القاعة، وتلاهم دخول الأعضاء المنتخبين بالقوائم، والأعضاء المعينين، بقرار من رئيس الدولة، حيث أدوا اليمين الدستورية.

وبعد ذلك، تم فتح باب الترشح لرئاسة المجلس، حيث تقدم للرئاسة المستشار حنفي علي جبالي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، ومحمد صلاح أبو هميلة، وهو من رجال القوات المسلحة السابقين، ومن كبار موظفي هيئة الرقابة الادارية، وأحمد عبد الحكيم يوسف دراج، جراح العيون، ورئيس قسم الرمد بمستشفى سمنود المركزي بمحافظة الغربية، ومحمد مدينة، عضو الهيئة العليا عن حزب الوفد، والنائب عن دائرة الخانكة والخصوص بمحافظة القليوبية.

وعقب ذلك أعلنت الشوباشي عن تشكيل لجنة للإشراف على عملية الانتخاب، حظيت بموافقة أعضاء المجلس قامت بإجراء عملية التصويت على مرحلتين بالتناوب بين المنتخبين بالقائمة والمعينين، ثم المنتخبين بالمقاعد الفردية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز جبالي، بحصوله على 508 أصوات من بين 587 صوتاً.

وجبالي، فاز بعضوية مجلس النواب، مرشحاً على «القائمة الوطنية»، وزكاه حزب «مستقبل وطن» لرئاسة مجلس النواب، في دورته الجديدة، التي بدأت اعتباراً من أمس، لمدة 5 سنوات، ليكون بذلك الرئيس 51 للغرفة الأولى للبرلمان المصري.

والمستشار جبالي، رجل قضاء سبق أن تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وهو من مواليد 1949. تخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 1975. وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي، ودرجتي الماجستير والدكتوراه، من جامعة عين شمس.