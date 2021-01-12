شكرا لقرائتكم خبر عن آلية انتقال الحكم في عُمان.. ولاية العهد لأكبر أبناء السلطان سناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط: راشد النعيمي

قضى النظام الأساسي لسلطنة عمان، الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، أن تنتقل ولاية الحكم من السلطان لأكبر أبنائه.

جاء هذا بحسب نص النظام التي نشرته الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، أمس الثلاثاء. وأصدر السلطان هيثم بن طارق، أمس الأول الاثنين، مرسومين سلطانيين ساميين، أحدهما يتعلق بإصدار النظام الأساسي للدولة.

ويتضمن المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد: «وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.»

كما نص على «التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة».

وقضى المرسوم نفسه أيضاً ب«التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات».

وترصد ”الخليج 365” أبرز تغييرات النظام الأساسي للسلطنة الذي نشرت الجريدة الرسمية نصه الذي يتكون من 7 أبواب و98 مادة.

وخصص الباب الأول للدولة ونظام الحكم، ونصت المادة الخامسة على أن «نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان»، وفقاً لعدد من الأحكام من بينها: «تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة».

كما نصت المادة ذاتها على إنه «إذا لم تكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل الولاية إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة».

أيضاً نصت المادة ذاتها إنه على «إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة، أو أبناء إخوة، تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام، وأبنائهم، على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة».

مجلس وصاية

وإذا انتقلت ولاية الحكم لمن هو دون سن الحادية والعشرين، فيمارس صلاحيات السلطان مجلس وصاية يعينه السلطان، أو مجلس العائلة المالكة. وجاء الإعلان عن هذا المرسوم في الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم.

والمرسوم واحد من اثنين أصدرهما سلطان عمان، الأول يقضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن إصدار هذين المرسومين يأتي «تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040».

وبهذين المرسومين يؤسس السلطان هيثم لمرحلة هامة جديدة في تاريخ سلطنة عمان.

الشفافية والمحاسبة

وترتكز التغييرات على الوضوح والصراحة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والحقوق والواجبات، بشكل يسهم في تسريع الخطى لتحقيق «رؤية عُمان 2040» التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماء لعُمان.

تحديد صلاحيات وأدوار رئيس الوزراء

كما حمل النظام الجديد تغييرات في إمكانية استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء في نص النظام الجديد أنه إذا عين السلطان رئيساً لمجلس الوزراء ستحدد صلاحياته واختصاصاته في مرسوم تعيينه، ويشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أن يكون عمانياً بصفة أصلية، وألا تقل سنه عن 30 سنة ميلادية. وحظر المرسوم على الوزراء الجمع بين مناصبهم وعضوية الشركات.