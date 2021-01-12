شكرا لقرائتكم خبر عن «استشارية الحوار الليبي» تبحث اليوم آلية اختيار المجلس الرئاسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي،اليوم الأربعاء، في جنيف، سُبل التوصل إلى آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، فيما عقد وفد من حكومة الوفاق اجتماعاً مع الحكومة المؤقتة في البريقة انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة المالية الموحدة، ستكون مهمتها إقرار ميزانية 2021، في حين واصلت تركيا إمدادات السلاح إلى ميليشيات طرابلس ونقل المرتزقة إلى غرب ليبيا وذلك في خرق جديد لاتفاق التهدئة بين الليبيين.

ووفق ما نقلت قناة «218»،عن مصادر، فإن اجتماعات اللجنة الاستشارية ستتواصل في جنيف لمدة ثلاثة أيام، موضحاً أن المشاركين عازمون على حسم الجدل حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة.

وكانت البعثة الأممية، قد أكدت أن أعضاء اللجنة سيواصلون الحوار وعقد الاجتماعات؛ بحثاً عن حلول نهائية للمشكلات العالقة.

وقالت البعثة إن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون مُحدّدة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة، ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية، لتُقرّر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الاجتماعات تستمر ل 4 أيّام بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز.

وتهدف اللجنة التي أنشئت مؤخراً لمناقشة القضايا العالقة، حول آلية اختيار جهة تنفيذية ليبية موحدة، واتخاذ قرار بشأنها.

من جهة أخرى، عقد وفد من حكومة الوفاق اجتماعاً مع الحكومة المؤقتة في البريقة انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة المالية الموحدة، ستكون مهمتها إقرار ميزانية 2021.

وكان مراسل«العربية» أفاد بأن اجتماعاً عقد ظهر، أمس الثلاثاء، في مدينة البريقة النفطية، جمع وزيري المالية بالحكومتين شرقا وغربا، مع محافظ المصرف المركزي في بنغازي وممثل عن البنك المركزي في طرابلس وممثل عن وزارة التخطيط وعدد من المسؤولين في الحكومتين لمناقشة سبل توحيد الميزانية العامة للدولة.

يأتي هذا اللقاء، ليشكل أول اجتماع بين الحكومتين منذ ست سنوات، سعياً إلى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع البعثة الأممية إلى ليبيا، ومجموعة العمل الاقتصادية الخاصة في الأمم المتحدة.

خطوة مهمة

يشار إلى أن توحيد ميزانية الدولة يشكل خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.

أنقرة تواصل خرق التهدئة

واصلت تركيا إمدادات السلاح إلى ميليشيات طرابلس ونقل المرتزقة إلى غرب ليبيا وذلك في خرق جديد لاتفاق التهدئة بين الليبيين.

ورغم الدعوات الدولية للحد من نقل السلاح إلى ليبيا، وصلت، أمس الثلاثاء، 3طائرات شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ورصدت مواقع رصد حركة الطيران هبوط 3 طائرات شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية ومطار مصراته، من طراز إيرباص «إيه 400 إم».

وحملت الرحلة رقم 39 ضمن رحلات الشحن العسكري التركية إلى ليبيا، حيث تأتي ضمن الجسر الجوي، الذي أقامته تركيا، بالمخالفة لاتفاق جنيف الموقع بين الأطراف العسكرية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

صالح يبحث تعزيز العلاقات مع فرنسا

في الأثناء، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي»جيرارد لارشيه» في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الرئيس صالح بحث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين. (وكالات)