شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: التعديل 25 من الدستور لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة على الرغم من أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مضى قدما في تشريع للضغط على مايك بنس نائب الرئيس من أجل تفعيل ذلك التعديل.

وقال ترامب الذي كان يتحدث عند قطاع من الجدار الحدودي الجنوبي، وهو رمز لسياسة الهجرة الصارمة التي انتهجها خلال فترة رئاسته: التعديل ال25 لا يشكّل أي خطر عليّ. وحذّر ترامب من دون تقديم أي توضيح، بأنّ هذا النص الدستوري سيعود ليطارد جو بايدن وإدارته.واعتبر أن مساعي عزله في الكونجرس «سخيفة تماماً»، وتتسبب بـ«غضب هائل». وقال إن إجراءات عزله المحتملة هي «استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة». وأوضح: إن الحظر الذي فرضته منصات التواصل الاجتماعي على حساباتي خطأ كارثي.

وأكد ترامب رفضه ما فعله "الغوغاء" على حد وصفه، في الكونجرس الأسبوع الماضي وقال: نحترم تقاليد الولايات المتحدة ونرفض أعمال الشغب، نؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد، حان الوقت لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام للولايات المتحدة .

وأوضح أن إدارته أنهت الفوضى المتعلقة بالهجرة في الحدود وقال: لقد تراجعت بشكل كبير تجارة الأسلحة والبشر منذ تشييد الجدار، قمنا باتخاذ إجراءات جديدة لضبط سياسة اللجوء، إدارة بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم.