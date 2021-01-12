شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تنفيذ إعدام أول أمريكية منذ 70 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر قاضٍ إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أمريكية، كانت ستصبح أول امرأة تقوم السلطات الفيدرالية بإعدامها منذ 70 عاماً.

وكان من المقرر أن تتلقى ليزا مونتجومري (52 عاماً)، المحتجزة في السجن الفيدرالي، في مدينة تيري هوت بولاية إنديانا، حقنة قاتلة مساء الثلاثاء، بعد 16 عاماً من قتل امرأة حامل؛ لسرقة طفلها.

لكن القاضي جيمس هانلون من جنوب ولاية إنديانا، أمر الاثنين بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

وفي سعيهم لتجنيبها عقوبة الإعدام، استشهد محامو مونتجومري بالتعديات الجسدية التي عانتها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرضت لها.

وجاء في قرار القاضي: «تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية لمونتجومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها».

وأشار القاضي إلى أن المحكمة ستحدد موعداً لجلسة استماع لاحقة لتقييم الحالة العقلية للسجينة.

وفي عام 2004، رصدت مونتجومري، التي لم تتمكن من إنجاب طفل آخر، ضحيتها على الإنترنت التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميسوري بحجة شراء جرو.

وخنقت المرأة الحامل، وشقت بطنها، وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة.

وحُكم عليها بالإعدام في عام 2007. وفي حال تنفيذ حكم الإعدام، ستكون أول امرأة تُعدم من قبل السلطات منذ عام 1953.