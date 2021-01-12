شكرا لقرائتكم خبر عن جريج بول بطلاً لسباق النخبة في بطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق السلوفيني جريج بول من نادي شباب الأهلي المركز الأول في سباق «النخبة» للدراجين المحترفين، في بطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي بلغت مسافته 160 كم، وأقيم، أمس الثلاثاء، بتنظيم مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وحل يوسف ميرزا من فريق ووش بالمركز الثاني، وتلاه خالد معيوف من فريق ووش.

وعلى صعيد مجموع نتائج الفرق، جاء في المركز الأول فريق ووش، يليه ثانياً شباب الأهلي والوثبة ثالثاً.

وفي ختام السباق، قام عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بتتويج الفائزين في سباقات: النخبة للرجال، وسباق الهواة الإماراتيين وسباق الدراجات الصحراوية وسباق الهواة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة: ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية.

كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم الجهات الداعمة للحدث، وهي: شرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدراجات، الاتحاد البحريني للدراجات والنادي الكويتي للدراجات.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن البطولة حققت أهدافاً عديدة حيث أسهمت في نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في المجتمع ورفعت مستوى رياضيينا من أبناء الوطن والمقيمين، كما أهلت كوادر وطنية شابة تعمل في جميع نواحي التنظيم.

وأكد السلوفييني جريج بول دراج فريق شباب الأهلي، أن فوزه بالمركز الأول جاء بفضل العمل الجماعي والتعاون الجيد بين أعضاء الفريق على طول السباق وخاصة في بعض المواقف الصعبة التي واجهها.

وأعرب حميد محراب المدير الفني لفريق الدراجات بنادي شباب الأهلي عن سعادته بفوز أحد أعضاء فريقه بلقب الفردي في سباق النخبة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة عمل جماعي وتنسيق كامل من جميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق.