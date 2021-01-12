شكرا لقرائتكم خبر عن سجن «بيت الجلاد» للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُرض سجن قديم، في قرية جيدهول بولاية فيرموت الأمريكية للبيع على الإنترنت، بسعر 149 ألف دولار.

ويحتوي السجن المعروف ب«بيت الجلاد»، الذي تبلغ مساحته 2190 قدماً مربعة، ولا يوحي بالغرابة، على 4 غرف نوم وحمامين وفناء خلفي، وسبع زنازين. ويعود البيت لعقود من الزمن، وكان مخصصاً لسجن الخارجين عن القانون في البلدة، والمنزل يعود لجلاد السجن، وتم تحديث المنزل عدة مرات وكانت تقطنه أسرة لعدة سنوات قبل عرضه للبيع.

وأكد جينيفر ألين، السمسار العقاري إمكانية استغلال مساحة البيت بعد إزالة القضبان، وتحويله إلى مسكن معيشة.