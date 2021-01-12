شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حول السرد القصصي عبر الخرائط بمركز تريم وعبدالله عمران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مركز تريم وعبدالله عمران للتدريب والتطوير الإعلامي، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان السرد القصصي عبر الخرائط، عن بعد، شارك فيها عدد من الصحفيين والعاملين بأقسام العلاقات العامة، حاضرت فيها سامية عايش زميلة التدريس في مبادرة جوجل للأخبار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أوضحت أن الورشة تهدف تعلم كيفية استخدام الخرائط لدعم القصص التي تتم كتابتها بأشكال بصرية. وبالإمكان استخدامها عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأن هناك مجموعة من الأدوات التي تستخدم لإثراء المواد الصحفية. بحيث تساعد الخرائط المرفقة في تقريب الفكرة، عبر تحديد مواقع الأحداث.



عناصر جذب



وفيما يتعلق بفائدة كل ذلك للعمل الصحفي، أكدت سامية عايش أن الأمر متعلق بتوفير عناصر جذب أكثر بالنسبة للمواد الصحفية، التي لا تكون مجرد نصوص. وهذا مفيد أكثر بالنسبة للمواقع الإلكترونية. ولا يقف الأمر عن مجرد جذب عدد أكبر من المشاهدات، وإنما المساعدة على بقاء المتصفحين لوقت أطول عند متابعة تلك المواد الصحفية التي تتوفر فيها كل تلك العناصر التفاعلية. خاصة وأنه بإمكان معد المادة الصحفية استخدام ألوان وخطوط وتحديد أوقات بداية الفيديو ونهايتها ما بين الليل والنهار.



تفاصيل المحتوى



قامت المحاضرة بتكليف المتدربين بالبحث عن موقعين مع القيام بتغيير كل تفاصيل المحتوى والقيام بإضافة خط يربط بينهما. ومن ثم قامت بمناقشة ما تم القيام به وتوضيح كيفية مشاركة الخرائط التي تم إعدادها، وتوضيح إمكانية تغيير شكل الخريطة، حيث توجد خرائط تضاريسية ومبسطة ومظلمة وخاصة بالأقمار الصناعية.

الورشة هي الثالثة في الموسم التدريبي السابع عشر لمركز تريم وعبدالله عمران، الذي باتت كل أنشطته عن بعد في ظل الظروف التي فرضتها التطورات المصاحبة لفيروس كورونا. ويأتي حرص المركز على استمرار تقديم التدريب المتميز تحقيقاً لرسالة المغفور لهما بإذن الله تريم وعبدالله عمران، مساهمة في الارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي.