شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: رئاستى للجلسة الافتتاحية للبرلمان هدية من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فريدة الشوباشى، إن رئاستها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، "هدية من ربنا"، مشيرة إلى أنها تعتبرها تكريما للمرأة المصرية، ويوم تاريخى في برلمان تاريخى، معلقة: "دا تكريم للمرأة المصرية عموما بعد سنة كالحة السواد كنا بنوصف فيها أن المرأة عورة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أنه لأول مرة 25 % من البرلمان نساء كما يضم أحزاب وشباب، وهذه صفحة جديدة تفتح في تاريخ مصر ونستعيد لمصر مكانتها، مشيرة إلى أن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قدم لها الشكر.

وأكدت النائبة فريدة الشوباشى، أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد بدون رقابة، متابعة: "قررت الترشح لوكالة المجلس لكى أقول إن المرأة موجودة".