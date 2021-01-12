شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين وكيلا لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النائب محمد أبو العينين، بمنصب وكيل مجلس النواب بعد حصوله على نحو 412 صوتا. وينشر ”الخليج 365”، السيرة الذاتية لوكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، ولد أبو العينين عام 1951، شغل منصب رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب قبل ثورة يناير، كما يعد المستشار الاقتصادى والتجارى للأمم المتحدة.

وتولى محمد أبو العينين، منصب رئيس اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، كما تولى منصب رئيس المجلس المصرى الأوروبى.

وتولى رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.

أسس محمد أبو العينين أول مصنع للسيراميك فى الشرق الأوسط عام 1983.