شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد، بعد أن نجح فى الحصول على 485 صوتا بدعم من حزب مستقبل وطن بعد الدفع به كمرشح على مقعد وكالة المجلس.

الأمين العام لمجلس النواب السابق حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 ، وهو ضابط شرطة لمدة 3 أعوام، وعين فى هيئة قضايا الدولة عام 1993، وشغل نائب رئيس مجلس الدولة

وعمل المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد، كمستشار قانونى لعدد من الوزارات، وعضوا بالمحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية