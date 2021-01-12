شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى يكشف سبب نزع بعض النواب للكمامة خلال أداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السيجنى، إن الجلسة الأولى للبرلمان عكست مدى التنظيم واتباع للإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة كورونا، موضحاً أن سبب نزع بعض النواب للكمامة خلال أداء اليمين الدستورية، يعود إلى عدم قدرة البعض على التحدث خلال ارتداء الكمامة.

وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "دى أم سى"، قائلاً:"القسم له هيبة ووقار ولذلك كان يقدم بعض النواب على نزع الكمامة من أجل أداء القسم ومن ثم ارتدائها مرة أخرى".

وشدد "السجينى"، على وجود التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من النواب خلال الجلسة الإفتتاحية، وتابع:"جلسة اليوم مشهد حضارى يليق بالبرلمان المصرى".