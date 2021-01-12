رئيس مجلس النواب يطالب المرشحين على مقعدى الوكالة بعدم المرور على الأعضاء

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القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، الأعضاء المرشحون على مقعدى وكالة مجلس النواب بعدم المرور على النواب أثناء سير عملية الانتخابات، حرصا على نزاهة العملية الانتخابية.
وقال جبالى خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم: "أرجو من النواب المترشحين ألا يمروا على أعضاء المجلس حفاظًا على السرية من جانب، ولنزاهة وشفافية نتيجة انتخابات الوكيلين من جانب آخر".
وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار حنفي جبالي والذى تقلد المنصة بعد فوزه بمنصب رئاسة المجلس، ترشح 8 أعضاء بمجلس النواب على مقعدى وكالة المجلس.
وشملت قائمة المرشحين، كل من المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، والنائب محمد الجبلاوى.
وأعلن 3 سيدات ترشحهن، وهن: الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيسة السن خلال الجلسة الافتتاحية، وكذا النائبة حنان عبد المنعم عوض، والنائبة سحر بشير.
وفى السياق ذاته، أعلن المستشار حنفى جبالى عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب علي بدر، وعضوية كل من محمد وفيق عزب (الشعب الجمهوري)، أحمد دياب ( مستقل )، هشام الحصرى (مستقبل وطن)، أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية)، أحمد مقلد (المؤتمر)، وأحمد عوض ( حزب الوفد)، يناط بها الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات.