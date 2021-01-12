شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب المرشحين على مقعدى الوكالة بعدم المرور على الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، الأعضاء المرشحون على مقعدى وكالة مجلس النواب بعدم المرور على النواب أثناء سير عملية الانتخابات، حرصا على نزاهة العملية الانتخابية.

وقال جبالى خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم: "أرجو من النواب المترشحين ألا يمروا على أعضاء المجلس حفاظًا على السرية من جانب، ولنزاهة وشفافية نتيجة انتخابات الوكيلين من جانب آخر".