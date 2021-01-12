شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ المستشار حنفى جبالى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ المستشار الدكتور حنفى جبالى بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الخبرة الدستورية العريقة التى يتمتع بها المستشار حنفى جبالى، سواء على المستوى الأكاديمى أو من خلال عطائه المتميز فى السلك القضائى المصرى، وصولاً إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلمانى فى مصر.

وتابع طارق سعدة: "كلى ثقة أن يبذل المستشار حنفى جبالى ومعه الزملاء أعضاء مجلس النواب وبالتعاون مع مجلس الشيوخ فى سن تشريعات وقوانين تصب فى صالح المواطن المصرى البسيط والارتقاء بمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة ‏الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".