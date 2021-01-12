شكرا لقرائتكم خبر عن نواب القائمة والمعينون يدلون بأصواتهم فى انتخابات وكالة المجلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردى خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى من التصويت فى الانتخابات الخاصة بمقعدى وكالة المجلس، ليبدأ النواب المنتخبون بنظام القائمة والمعينون بالتصويت.

ووجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، الشكر للأعضاء المنتخبون بنظام الفردى بعد انتهائهم من التصويت فى انتخابات مقعدى وكيلى المجلس، داعيًا الفائزون بنظام القائمة والمعينون إلى التوافد للقاعة الرئيسية.

ونبه جبالي النواب المتوافدون للقاعة بأنه ترشح على مقعدى وكيلى المجلس 8 نواب، وهم المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد الجبلاوي، و3 سيدات هم الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيسة السن خلال الجلسة الافتتاحية، وكذا النائبة حنان عبد المنعم عوض، والنائبة سحر بشير.

وأشار الجبالى إلى أن العاملين بالأمانة العامة سيمرون علي كل نائب يتم النداء على اسمه ليضع بطاقة إبداء الرأى الخاصة به فى الصندوق، وعلى كل نائب اختبار اسمين فقط فى ورقة البطاقة لشغل مقعدى وكيلى المجلس.

وحذر رئيس المجلس من أنه قد يقع الصوت باطلا إذا أدرج النائب أكثر من اسمين، او اسم واحد فقط، او اسم شخص لم يتقدم بالترشح، أو صوت في غير ورقة الاقتراع.