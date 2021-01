الصين تحاول إنقاذ 22 عاملاً محتجزًا داخل منجم ذهب في الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعنلت السلطات الصينية، أنها تُحاول إنقاذ 22 عاملًا محتجزين تحت الأرض منذ نحو يومين، وجاء ذلك بسبب وقوع انفجار داخل منجم للذهب، شرقي البلاد، تسبب في قطع الاتصال بالعاملين داخله.

كما قد أفادت إحدى الصحف المحلية الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فرد إنقاذ يعملون على قدم وساق من إجل إخراج العمال العالقين داخل المنجم. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

هذا وقد وقع الانفجار في منجم ذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ، ونتج عنها أضرار كبيرة أدت إلى انقطاع كابلات الاتصالات.

An explosion at a gold mine in China has trapped 22 workers below ground. More than 300 rescue personnel are working frantically to get the miners to safety. pic.twitter.com/IegKlOsRbS — SCMP News (@SCMPNews) January 12, 2021

workers below ground. More than 300 rescue personnel are working frantically to get the miners to safety. This is a Twitter Status — SCMP News (@SCMPNews)

وتسبب ذلك في قطع الاتصال بين أفراد الإنقاذ والعمال العالقين داخل المنجم أو حتى تحديد أماكن وجودهم في الداخل.

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للذهب، بحسب تقارير صحفية، تشير إلى أن الذهب الذي أنتجته مناجمها عام 2019 كان يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن

هذا الحادث هو الثاني خلال شهرين، مشيرة إلى وقوع حادث آخر تسبب في مصرع 18عاملا داخل منجم للفحم في جنوب غرب البلاد.

وفي قت سابق من ديسمبر الماضي، أعلنت صحيفة شينخوا الصينية، إن 18 عاملا لقوا حتفهم في منجم بعد أن كانوا محاصرين فيه، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في المنطقة خلال شهرين.

ووقع الحادث في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون.

وأعلنت الطوارئ الصينية، إنقاذ شخص بنجاح وأن عمليات انتشال الناجين لا تزال جارية، وكان 24 عاملا يقومون بتفكيك المعدات تحت الأرض بعد إغلاق المنجم لأكثر من شهرين. وتحقق السلطات بأسباب الحادث.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مصرع 16 شخصا في أواخر سبتمبر بعد ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون في منجم سونجزاو للفحم في تشونغتشينغ.