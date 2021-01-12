جوجل تُعلن مكافحتها المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

صرحت "مبادرة جوجل نيوز"، أنها تقوم بتأسيس صندوق حجمه 3 ملايين دولار لمواجهة المعلومات المضللة عن القاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

كما وقد أفادت مبادرة جوجل، التابعة لشركة "ألفابت"، في بيان على موقعها: إن الصندوق يدعم الجهود الصحفية من أجل التثبت بشكل فعال من المعلومات المضللة التي تثار عن لقاحات كورونا. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

هذا وأضافت "في حين أن المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد عالمية بطبيعتها، فإن المعلومات المضللة استُخدمت أيضا في استهداف مجتمعات بعينها".

وأيضاً من المقرر أن يقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات،

خاصة للمجموعات التي تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات المضللة.

ومن المقرر أن يفحص فريق من 14 محكما من القطاعات الأكاديمية والإعلامية والطبية وغير الهادفة للربح، وأيضا ممثلون لمنظمة الصحة العالمية، الطلبات المقدمة للصندوق.

وكانت مبادرة جوجل نيوز تعهدت في ديسمبر بمبلغ 1.5 مليون دولار لتمويل مركز إعلامي للقاحات فيروس كورونا المستجد لدعم أبحاث تدقيق المعلومات.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا

النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.