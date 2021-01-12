إيران: اختيار بديل العالم النووي محسن فخري زاده مؤكداً

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، أن إختيار بديل العالم النووي، محسن فخري زاده، مؤكدا، كما أن إيران "ستواصل طريقه بقوة".

تصريحات وزير الدفاع الإيراني:

كما وقد أفاد حاتمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "إيران لن تستسلم حتى لو فرضت عليها كافة أشكال الضغوط". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وتابع حديثه قائلاً: "لقد طرح علي سؤال عدة مرات، وهو أن العدو يعلم أن العلم لا يمكن اغتياله وتدميره، فلماذا يفعلون ذلك؟ هل لأنه بلغ ذروة العداء

واليأس أم لأسباب أخرى؟ وأخبرت أصدقائي الذين لديهم هذا السؤال أنه لا يمكن تحليل هذه القضية بمفردها، أي لا يمكننا النظر إليها على أنها حدث واحد وينبغي الرد عليه ولكني أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بمرور الوقت وعلى نطاق أوسع حتى نتمكن من تحليل هذه القضية بشكل أكثر دقة والقيام بالأعمال اللازمة وفقا لذلك".

وحذر حاتمي الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم "من أي خطأ في الحسابات"، مضيفا أن "رد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء".

وشدد على أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده "للتصدي بقوة لأي تهديد".

واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أواخر نوفمبر الماضي، باستهداف موكبه قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز، كما طالب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.