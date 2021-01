وزير الخارجية الأمريكية: إيران الموطن الجديد لتنظيم القاعدة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران قد أصبحت الوطن الجديد لـ تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مُشيراً إلى أن نواب أيمن الظواهري متواجدون حاليًا هناك.

تصريحات مايك بومبيو:

كما كان قد أضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة"، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" الإرهابي محمد المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في أفريقيا عام 1998 في إيران.

وأشار إلى أن "وجود المصري في إيران لم يكن مفاجئا".

وتابع قائلا: "وجوده داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم ... القاعدة لديه وطن جديد هو جمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح أن "القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا".

وأفاد بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 2 من قادة "القاعدة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) المتمركزين في إيران، و3 من قادة كتائب التنظيم الكردية.

كما أعلن عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل تزويدها بمعلومات تسهم في تحديد موقع وجود القيادي في التنظيم، المعروف بلقب عبد الرحمن المغربي، الذي قال إنه حاليا في إيران.