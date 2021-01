مدريد تشهد أدنى درجة حرارة منذ 76 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت وكالة الأرصاد الحكومية الإسبانية، أن مدينة مدريد قد قامت بتسجيل أدنى درجة حرارة طقس خلال الــ76 عامًا الماضية، ليلة الثلاثاء.

هذا وقد أشارت بيانات الوكالة الحكومية الإسبانية للأرصاد الجوية "AEMET" إلى أن "مدريد تعرضت في أواخر الأسبوع الماضي، بشكل غير مسبوق على مدى عقود، إلى تساقط ثلوج تخطى الرقم القياسي لعام 1971". وفقًا لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

12/01 12:01 #AEMET #FMA nivel naranja por temp. min para mañana en Cast-La Mancha, Comun. Madrid y Aragón . Imagen en vigor a las 12:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/tvdRE3fRTk — AEMET (@AEMET_Esp) January 12, 2021

وأوضحت أن "المدينة تعرضت بعدة لموجة برد قاسية، انخفضت معها درجة حرارة الجو في بعض المناطق بالليل إلى أقل من 10 درجات تحت الصفر".

وأضافت أن "درجة الحرارة وصلت في منطقة الحرم الجامعي إلى 10.3 درجة تحت الصفر، وفي مطار "باراخاس" إلى 13 درجة تحت الصفر".يذكر أن أخر مرة تم تسجيل هذه الدرجات المنخفضة كانت في 16 يناير 1945، عندما بلغت في المدينة

نفسها 10.1 درجات تحت الصفر".

وفي مطار باراخاس، الذي لم يكن وقتها جزءًا من مدريد، وصلت درجة الحرارة إلى 15 تحت الصفر.

وضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء إسبانيا، الجمعة الماضية، وأدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري، وحذرت السلطات من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الوضع السيء للغاية إلى فوضى كبيرة على الطرق العامة وازدحام مروري، فيما تشير خدمات الطقس إلى أن هذا هو أكبر حدث من نوعه في الـ50 عامًا الماضية.

كما أدى إلى تعليق جميع العمليات في مطار باراخاس الرئيسي بالعاصمة مدريد.

وأصبح الكثير من السكان في وسط إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب سوء الأحوال الجوية، وأقرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية بـ"الوضع التاريخي" الذي تشهده البلاد.