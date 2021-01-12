اتفاقيتان سعوديتان لترميم 600 مسكن متهالك باليمن

وقع الاتفاقيتين من جهة البرنامج المشرف العام عليه، السفير محمد آل جابر، ومن جهة مؤسسة الوليد الإنسانية، أمينة المؤسسة الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز. يهدف المشروع الأول (المسكن الملائم) إلى ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة، تقطن فيها أسر ذات دخل متدنٍ بمحافظة عدن.
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