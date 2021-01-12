اتفاقيتان سعوديتان لترميم 600 مسكن متهالك باليمن

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية اتفاقيتين تنمويتين، حيث سيتعاون الطرفان في الاتفاقية الأولى مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» (UN-Habitat)، لتنفيذ برنامج دعم قطاع الإسكان في اليمن (المسكن الملائم)، بينما يتعاونان عبر الاتفاقية الثانية مع منظمة التعليم من أجل التوظيف بهدف تنفيذ مشروع «بناء المستقبل للشباب اليمني».

وقع الاتفاقيتين من جهة البرنامج المشرف العام عليه، السفير محمد آل جابر، ومن جهة مؤسسة الوليد الإنسانية، أمينة المؤسسة الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز. يهدف المشروع الأول (المسكن الملائم) إلى ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة، تقطن فيها أسر ذات دخل متدنٍ بمحافظة عدن.