لبنان يسجل 32 وفاة و4557 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن مصالحها سجلت 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وترفع هذه الزيادة اليومية الكبيرة مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 226 ألفاً و948 منذ 21 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إنها أحصت 32 وفاة ما يرفع عدد الوفيات إلى 1705.

تأتي هذه الزيادة في الإصابات والوفيات رغم بدء إغلاق كامل للبلاد في السابع من يناير الحالي في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ الصحية من 14 إلى 25 يناير الجاري لمواجهة انتشار الوباء.

وقرر المجلس الأعلى منع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 25 من الشهر الجاري. واستثنى من القرار بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية، إضافةً إلى الإعلاميين.