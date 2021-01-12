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بيانات لقاح سرقت خلال قرصنة وكالة أوروبية تظهر على «الإنترنت»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:31
باحثون يجرون اختبارات
عربي ودولي

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الوثائق، التي تتعلق بلقاحات وعلاجات ضد المستجد، والتي سرقت إثر تعرض الوكالة لقرصنة إلكترونية، ظهرت على «الإنترنت».
وقالت الوكالة، إن «سلطات إنفاذ القانون تتخذ الإجراءات اللازمة»، دون أن تذكر تفاصيل حول نوع الوثائق التي ظهرت أو مكان ظهورها.
وفي ديسمبر الماضي، اخترق قراصنة مجهولون نظام تكنولوجيا المعلومات التابع لوكالة الأدوية الأوروبية، واستهدفوا وثائق تتعلق بالأدوية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما في ذلك بعض الوثائق الخاصة ب«التقديم التنظيمي للقاح شركتي «فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد - 19».
وأكدت شركتا «فايزر» و«بيونتك»، أن أنظمتهما لم تتعرض للهجوم. كما ذكرتا أنه، على حد علمهما، لم يتم الوصول إلى أي بيانات عن الخاضعين للاختبارات.
ولا تزال التحقيقات جارية في الهجوم الإلكتروني.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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