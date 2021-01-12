مجلس النواب يصوت غداً على اتهام ترامب بالتحريض على التمرد

ابوظبي - سيف اليزيد - يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت، غداً الأربعاء، على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحريض على التمرد ما لم يقدم الأخير استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب الدستور.

ويمنح الديمقراطيون الرئيس الأميركي ترامب فرصة أخيرة، اليوم الثلاثاء، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة للمرة الثانية في حدث لم يسبق له مثيل، وذلك بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري لمنع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار يدعو نائب الرئيس إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور، وهو مادة لم يسبق استخدامها وتتيح لأغلبية أعضاء الحكومة عزل الرئيس إذا عجز عن أداء واجبات المنصب.

ويقول مستشارون لبنس إنه يعارض الفكرة.

وأثار العنف في مبنى الكونجرس خلافاً حاداً بين ترامب وبنس، ولم يتحدث الاثنان معاً لأيام قبل أن يلتقيا في البيت الأبيض أمس. وقال مسؤول كبير في الإدارة إنهما تناولا في الاجتماع ما حدث من أعمال شغب.

وأضاف المسؤول "أجرى الاثنان حواراً مثمراً ناقشا خلاله (جدول أعمال) الأسبوع المقبل واستعرضا عمل الإدارة وإنجازاتها خلال السنوات الأربع الماضية".

وقال زعماء الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إنه إذا لم يقدم ترامب استقالته، أو لم يتحرك بنس بحلول يوم الأربعاء فإنهم سيطرحون إجراءات مساءلة الرئيس في مجلس النواب، بعد أسبوع واحد من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس ما أجبر النواب على الاختباء لساعات وأودى بحياة خمسة بينهم ضابط بالشرطة.



