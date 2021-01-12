مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة تنظيم القاعدة الذين يسكنون في إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 8:43 مساءً

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور ابرز ثلاث قادة لتنظيم القاعدة الذين يسكنون في إيران ويديرون عمليات التنظيم الإرهابية من هناك و الحرس الثوري يسمح بذلك، حيث عرضت الحكومة الأمريكية مكافآت بين 7 و10 ملايين دولار لكل واحد منهم، طالبة ممن لديه معلومات عنهم إرسال رسالة نصية على 0012022941037 عبر واتساب أو تلغرام أو سكنال.

وجاء في الفيديو المرفق بالتغريدة: تصدَر القيادات العليا لتنظيم القاعدة الارهاب والموت الى المنطقة من مواقع عملياتهم من داخل ايران وهم:

سيف العدل: مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، العدل قائد رئيسي لتنظيم القاعدة وعضو في مجلس الشورى القيادي في التنظيم ومقره ايران.

ياسين السوري: مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عز الدين عبد العزيز خليل، المعروف بـ (ياسين السوري) مبشر رئيسي لتنظيم القاعدة، يعمل داخل ايران.

عبد الرحمن المغربي: مكافأة تصل الى 7 ملايين دولار، يدير المغربي مكتب الاتصالات الخارجية لتنظيم القاعدة وينسق مع شركاء القاعدة من داخل ايران.