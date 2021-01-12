وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران.. “لا نجلس وننتظر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 9:01 مساءً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن بلاده تتخذ الخطوات الأمنية والسياسية المطلوبة لمواجهة أعدائها ، وأنها في حالة من اليقظة والاستعداد، وأن هناك استنفارا على النقاط الحدودية كافة.

وقال غانتس خلال جولة تفقدية في قيادة المنطقة الشمالية مع كبار ضباط هيئة الأركان، “نحن يقظون على جميع حدودنا. لقد تصرفنا وسنواصل العمل ضد أي شخص يحاول تحدينا من قريب أو بعيد. نحن لا نجلس وننتظر، نتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية”.

وأضاف “أعداؤنا ليسوا مهتمين بكورونا أو بالانتخابات، سأفعل كل شيء لضمان أن يكون لإسرائيل قيادة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أمن إسرائيل وصحتها ودفع العمليات الضرورية في المنطقة”.

وتلقى جانتس خلال جولته ايجازا حول الخطط الاستراتيجية للتعامل مع الجبهة السورية في حال حدوث اي طارئ.

ولا تزال حالة الاستنفار الدفاعية العالية قائمة في مناطق مختلفة في إسرائيل تحسبا لقيام إيران أو أي من وكلائها في المنطقة بتوجيه ضربة انتقامية من سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان في الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة.

وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه لا نية لدى إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران في الفترة المتبقية من إدارة الرئيس ترامب.

لكن هذه المصادر حذرت من عواقب سوء الحسابات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية خلال هذه الفترة التي وصفوها بالحساسة للغاية في ظل تحريك غواصات أميركية وإسرائيلية في مياه الخليج وحاملات طائرات ومدمرات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية على اتصال مباشر مع البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية خلال هذه الفترة تحديدا وأنه لا يستشف منها أن ثمة نية أمريكية لتوجيه ضربة ضد إيران.