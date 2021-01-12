25 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن حليف الحرس الثوري أيمن الظواهري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 8:25 مساءً

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة “زعيم تنظيم القاعدة وحليف الحرس الثوري الإيراني” أيمن الظواهري ، وطلب في تغريدة مرفقة بها” ممن لديه معلومات تؤدي الى تحديد موقعه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار”.

وقد جاء في التغريدة “مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار لمعلومات عن زعيم تنظيم القاعدة وحليف الحرس الثوري الإيراني أيمن الظواهري. إذا كانت لديك معلومات عن الظواهري، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافأت من اجل العدالة عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037.”.

وكُتب الى جانب صورة الظواهري”ايمن الظواهري هو زعيم تنظيم القاعدة الارهابي الذي وجهت له لائحة اتهامات في الولايات المتحدة لدوره في تفجيرات 7 اغسطس – آب 1988 التي استهدفت السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا حيث اسفرت عن مقتل 224 مدنيا واصابة 5000 اخرين. كما يعتقد ايضا ان الظواهري نسق هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 باستخدام الطائرات في الولايات المتحدة، وبالتخطيط لهجوم اكتوبر تشرين 2000 على المدمرة الامريكية كول في اليمن والذي اسفر عن مقتل 17 بحارا امريكيا واصابة 39 اخرين”.