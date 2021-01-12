السعودية تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

دانت السعودية ”بشدة“ قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال بيان أوردته وزارة الخارجية السعودية ، جددت خلاله رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، السلطة في واشنطن، خلفا لدونالد ترامب الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفلسطينية بشدة.

وقال مكتبه في بيان باللغة العربية “أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفا “من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن”.