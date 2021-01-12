بومبيو: القاعدة أقامت مركزًا لقيادتها في طهران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 4 ساعات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إنّ إيران باتت “مقرا جديدا” لتنظيم القاعدة، وأن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

وقبل أسبوع من مغادرته منصبه قال بومبيو في مؤتمر صحافي: “القاعدة أقامت مركزًا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا”.

إلى ذلك، أضاف بومبيو أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

وكشف وزير الخارجية الأميركي عن أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشددا أن تنظيم القاعدة وجد الملاذ الآمن في إيران، وذلك بحسب موقع “العربية”.

كما كشف عن القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران، مؤكدا أن نواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا، مشيرا إلى أنه “حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة”.

وقال بومبيو إن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، كما منح شبكة إرهابية مثل القاعدة مركزا للعمليات.

ولفت إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين في إيران.

في الأثناء، أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.