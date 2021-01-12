الحكومة تمدد التدابير الإحترازية أسبوعا إضافيا بسبب ظهور سلالات جديدة لكورونا في دول الجوار- تفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 13 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وأشار بلاغ صادر عن الحكومة إلى ان هذا القرار جاء، “على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا – كوفيد 19 على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا”.

وتهم الإجراءات الاحترازية المقررة، إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛ ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛

كما أكد البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.