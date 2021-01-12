الإعلان على حالة الطوارئ في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

جدة - عبدالحي حسين - وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 24 يناير الجاري، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة المرافقة لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ترامب وافق على إعلان الطوارئ في واشنطن، بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية محتملة خلال أسبوع تنصيب بايدن الأسبوع المقبل، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، الثلاثاء.

ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع إصدار مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI” تحذيرا من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب الرئيس بايدن.

وفي السياق، أعلنت الشرطة الأمريكية أنه سيتم حظر دخول الجماهير إلى محيط مبنى الكونغرس (الكابيتول) خلال مراسم تنصيب بايدن، خشية تكرار أعمال الشغب التي شهدها الكونغرس الأسبوع الماضي؛ وأسفرت عن مقتل 5 اشخاص واعتقال العشرات.

وقال القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان، في بيان الإثنين، إن المسؤولين لديهم “خطط شاملة ومنسقة” لضمان سلامة وأمن كل من الكونغرس وبايدن في 20 يناير، حسب المصدر ذاته.

يشار أن حضور حفل التنصيب يستلزم الحصول على تذكرة أو دعوة.