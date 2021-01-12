التوزيع الجغرافي للإصابات الـ801  بكورونا.. 52% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 456 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 274 حالة جديدة، منها 221 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 146 حالة، منها 62 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 132 حالة، منها 57 بسلا.

وسجلت بجهة مراكش آسفي 62 حالة، وبجهة الشرق 54 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 41 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 27 حالة، و20 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و17 حالة بجهة كلميم واد نون، ثم 13 حالة بدرعة تافلالت، و8 حالات ببني ملال خنيفرة، و7 حالات بالعيون الساقية الحمراء.

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