“يازاكي” و”سوموميتو” اليابانيتان تحدثان أربع مصانع جديدة في المغرب ستوفر 8300 منصب شغل

جدة - عبدالحي حسين - جرى اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكولي اتفاق لإحداث أربعة مصانع في قطاع السيارات باستثمار تبلغ قيمته الإجمالية 912 مليون درهم، وسيُحدثان 8300 منصب شغل، خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، بالدار البيضاء.

وأفاد بيان للوزارة تلقى ” اليوم 24″ نسخة منه، أن الاستثماران يهمان إنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف المجموعتين اليابانيتين “يازاكي” و”سوموميتو”.

ويتوخى استثمار “يازاكي”، الذي تقدر قيمته ب 462 مليون درهم، إنجاز ثلاثة مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، وستمكن من إحداث 6300 منصب شغل.

فيما تعتزم مجموعة “سوموميتو” إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء، لتلبية احتياجات اثنين من زبنائها وهما “FCA” و”CNH Global”، وسيسمح هذا الاستثمار الجديد المقدر ب450 مليون درهم بإحداث 2000 منصب عمل.

وأكد العلمي أن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان “مدى مرونة وقدرة تأقلم قطاع الصناعة المغربي ويمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي تُوفر جودتُها وأداؤُها وتنوعُها لرُواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة”.

وقال في تصريح صحافي بالمناسبة: “إن المغرب في يسير في طريقه لِأَنْ يُصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات”، وأضاف “نحن ماضون في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظوماتنا الصناعية والتحول نحو الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون”.

يشار إلى أن فمجموعة “يازاكي” تتواجد بالمغرب منذ سنة 2000، من خلال مصنع بطنجة يُشغِّل 4650 شخص، ومصنعين آخريْن بالقنيطرة يشغلان 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس يشغل 4000 شخص. ويصل رقم معاملاتها بالمغرب إلى 5 مليار درهم سنويا.

أما بالنسبة لـ”سوموميتو” فاستقرت بالمغرب خلال سنة 2001 من خلال ثلاثة فروع “Sews : MFZ” و”SEBNو” “Sews Cabind”، وتُشغّل هذه المجموع بشركتها “Sews Cabind” أزيد من 6300 شخص في مصانعها الإنتاجية الأربعة التي يتواجد منها اثنان بعين حرودة وواحد بالدار البيضاء وآخر ببرشيد.