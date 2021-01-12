الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي يلتقي نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف

التقى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي اليوم في الرباط نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية أنتوني تاتا, وذلك بمناسبة انعقاد الدورة ال11 للجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتعزيز أطر مكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب الغير مشروعة.

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 29 ثانية - 9:58 مساءً, 12 يناير 2021 م

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية