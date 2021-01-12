شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بقتل معلمين تغلق مدرسة يومين متتالين في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بسبب تهديدات بقتل معلمين.. تم إغلاق مدرسة ثانوية في فرنسا اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي ، رغم أن ممثلي الادعاء يقولون إنه لا يوجد دافع إرهابي وراء تلك التهديدات .

وقال المدعي العام في كليرمون فيران إن التهديدات في المدرسة الواقعة في مدينة ريوم جاءت رغبة في إثارة الخوف وتعطيل الأنشطة المدرسية. وأضاف المدعي العام أن ثلاثة طلاب في الخامسة عشرة من العمر تم احتجازهم لدى الشرطة.