شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: كورونا المتحور "مقلق للغاية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء ، إن السلالة المتحورة للفيروس قد " تحتل الصدارة أمام الفيروس القديم" في وقت قصير للغاية.

وأضافت ميركل - بحسب مصادر من عدة مشاركين في الاجتماع الأول للتحالف المسيحي عبر الإنترنت بعد العطلة الشتوية، أنه يتعين توقع عدوانية مختلفة تماما من هذا النوع المتحور من الفيروسات، مشيرة إلى أن ظهور هذه الطفرة أمر مقلق للغاية.

وذكرت ميركل أن الخبر السار هو أن التطعيم ضد كورونا لا يزال فعالا ضد هذا الفيروس المتحور ، لكن سرعة الانتشار لا تزال أسرع بكثير، مضيفة أنه إذا انتشر هذا النوع في ألمانيا، فسوف تعود أعداد الإصابة إلى النمو الأسي.

وأكدت ميركل أنه على الرغم من أن المستشفيات قد حققت نتائج باهرة على مدار العام، فإنها قد وصلت إلى أقصى إمكاناتها في بعض المجالات. ونُقل عن ميركل قولها: "هذا هو سبب الحاجة إلى عناية كبيرة هنا"، مؤكدة ضرورة بذل المحاولات "لمنع، أو على الأقل تمديد" الانتشار، موضحة أن احتواء الجائحة يتطلب تقليل عدد الحالات وإمكانية تتبع المخالطين.