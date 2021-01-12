شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: تنظيم القاعدة أنشأ مركزا جديدا في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم ان تنظيم القاعدة يعمل على حماية النظام الإيراني.

وأضاف رصدنا علاقات إيران بتنظيم القاعدة والدعم الإيراني لقادته.. ولا شك لدينا أن إيران استقبلت عدداً من قادة تنظيم القاعدة على أراضيها..

اشار وزير الخارجية الامريكية الى ان دعم إيران لتنظيم القاعدة أدى لمقتل عدد كبير من الأميركيين والمخططين لهجمات الـ 11 من سبتمبر و قتلة القاعدة وجدوا ملاذا آمنا في إيران

ولا شك ان تنظيم القاعدة يعزز حضوره في إيران ويجب القضاء عليه ومقتل الرجل الثاني بتنظيم القاعدة في إيران ليس أمراً مفاجئاً