إصابة قردة في حديقة سان دييغو للحيوانات بفيروس كورونا

أعلنت إدارة حديقة حيوانات سان دييغو وحاكم ولاية كاليفورنيا الاثنين إصابة عدد من قردة الغوريلا في الحديقة بفيروس كورونا المستجد ووضعها في الحجر الصحي، في أولى الإصابات المعروفة لدى هذه الفصيلة من الحيوانات.

وأوضح حاكم الولاية غافن نيوسوم خلال مؤتمر صحافي: "سجلت إصابتان بكوفيد-19 لدى قردي غوريلا في حديقة سان دييغو للحيوانات" فيما ظهرت على قرد ثالث أعراض الإصابة.

وأضاف "نحن في صدد تأكيد مصدر العدوى".

وأشارت ليزا بيترسون المديرة التنفيذية لحديقة سان دييغو، إحدى أكبر حدائق الحيوانات في العالم، إلى أن "قردة الغوريلا في حالة جيدة ما عدا بعض الاحتقان والسعال".

ولفتت إلى أن القردة المصابة "ستبقى في الحجر الصحي معا وستأكل وتشرب. لدينا أمل كبير في أن تستعيد عافيتها تماما".

وأظهرت دراسات أن بعض الأجناس من الرئيسيات، على غرار البشر الذين ينتمون إلى السلالة عينها، قد تصاب بالفيروس المسؤول عن مرض كوفيد-19، "لكنها الحالة الأولى المعروفة لانتقال طبيعي إلى قردة كبيرة ونجهل ما إذا كان سيحصل لدى هذه الحيوانات تفاعل خطر"، وفق بيان حديقة سان دييغو.

ولا تزال حديقة سان دييغو للحيوانات مغلقة أمام العامة بسبب الجائحة، ويشتبه القائمون على الموقع في أن تكون قردة الغوريلا أصيبت بالعدوى من طريق "موظف مصاب لا تظهر عليه الأعراض" رغم اتباع الموظفين التدابير الاحترازية المحددة من السلطات الصحية الأميركية ووضعهم كمامات لدى الاقتراب من القردة.

وكان قردا الغوريلا اللذان تأكدت إصابتهما بدآ بالسعال في السادس من كانون الثاني/يناير، ما دفع بحديقة الحيوانات إلى إخضاعهما لفحص كورونا بالاعتماد على عينات من الغائط. وأُثبت وجود الفيروس بعد يومين من خلال فحوص أولية أكدتها الاثنين مختبرات الطب البيطري الفدرالية.